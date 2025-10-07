News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
LKW-Fahrer bei Verkehrsunfall getötet

7. Oktober 2025885
(wS/ots) Freudenberg 07.10.2025 | In Freudenberg-Niederndorf ist am Dienstagmorgen (07.10.2025) ein LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 74-Jähriger den Mann gegen 7 Uhr beim Rückwärtsfahren auf einem öffentlichen Betriebsgelände an der Industriestraße.
Er wurde zwischen zwei LKW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Unfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis hat die Ermittlungen vor Ort unterstützt. Die weitere Bearbeitung des Unfalls erfolgt durch das Verkehrskommissariat in Siegen.

Foto: M. Groß / wirSiegen.de

