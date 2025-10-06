Tag der offenen Tür bei der neuen Löscheinheit „Oberes Siegtal“

(wS/tg) Netphen 06.10.2025 | Die neue Löscheinheit „Oberes Siegtal“ der Stadtfeuerwehr Netphen, bestehend aus den Freiwilligen Feuerwehren Grissenbach und Nenkersdorf, lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Schlussübung einmal anders“ möchte die Einheit allen Interessierten einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Fahrzeugschau sowie zahlreiche Mitmachstationen für Groß und Klein.

Dazu gehören unter anderem:

ein Kindererlebnisbereich mit Kreativtisch

eine Löschstation mit kleinen Feuerwehr-Unimogs

Feuerlöschertraining „Löschen wie die Profis“

eine Fotowand mit Mitmachaktion und spannenden Informationen

eine eindrucksvolle Fettexplosion

und vieles mehr.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Alkoholfreie Getränke werden gegen eine Spende angeboten.

Die Löscheinheit „Oberes Siegtal“ freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, die Feuerwehr hautnah zu erleben und das engagierte Team kennenzulernen.