Kirchenmusikalische Andacht zum „Heiligen Jahr – Pilger der Hoffnung“

6. Oktober 202510
(wS/hml) Siegen 06.10.2025 | Kirchenmusikalische Andacht zum „Heiligen Jahr –Pilger der Hoffnung“ mit dem Chor der Peter-und-Paul-Kirche am 12. Oktober um 15:00 Uhr in St.-Peter-und-Paul.

Am Sonntag, den 12. Oktober um 15:00 Uhr gestaltet der Chor der St.-Peter-und-Paul-Kirche Siegen in der St.-Peter-und-Paul-Kirche unter Leitung von DKM Helga Maria Lange eine kirchenmusikalische Andacht zum Thema „Heiliges Jahr –Pilger der Hoffnung“ mit Werken von u.a. Felix Mendelssohn-Bartholdy, John Rutter und Edward Elgar. Die Begleitung auf der Orgel übernimmt Thomas Maiworm, Pia Biehl spricht Gebete und gibt geistliche Impulse.

Foto: Helga Maria Lange

