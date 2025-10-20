Gnadenhochzeit im Seniorenstift Elim – Wanda und Günter Heppner sind seit 70 Jahren verheiratet

(wS/dia) Bad Laasphe 20.10.2025 | Seit sieben Jahrzehnten sind Wanda und Günter Heppner verheiratet. Im Seniorenstift Elim, einer Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, feierte das Paar nun die Gnadenhochzeit.

Gefunkt hat es direkt beim ersten Tanz, erzählen die beiden. Den gab es im Jahr 1953 im Gasthaus Patt in Erndtebrück, bei der Weihnachtsfeier des Betriebes, bei dem Günter Heppner arbeitete. Zwei Jahre später, am 15. Oktober 1955, gaben sie sich die Heppners das „Ja-Wort“. Seit 2023 wohnen die Eheleute im Seniorenstift Elim in Bad Laasphe. Zum Jubiläum stießen sie gemeinsam mit den Bewohnern und Mitarbeitenden zum Frühstück in Freiin-von-Saß-Saal mit einem Glas Sekt an, den die Familie gestiftet hatte. Die Mitarbeitenden des Hauses hatten sich große Mühe gegeben, den Eingang zu ihrem Zimmer festlich geschmückt, um dem Ehrenpaar einen schönen Rahmen für diesen Tag zu bereiten. Auch Ortsvorsteher Dietmar Stiller sowie der stellvertretende Bürgermeister Günter Wagner überbrachten herzliche Glückwünsche. Am Nachmittag feierte die Familie Heppner den besonderen Tag mit Familie und Bekannten in gemütlicher Runde weiter – mit vielen Erinnerungen, herzlichen Gesprächen und großer Dankbarkeit für sieben Jahrzehnte gemeinsames Leben.

