Große Konzertankündigung in Buschhütten – Musikalisches Highlight am 9. 11. in der Turn- und Festhalle

(wS/red) Kreuztal 29.10.2025 | Buschhütten darf sich auf ein besonderes Musikerlebnis freuen: Am Samstag, 9. November, wird die Turn- und Festhalle zum Konzertsaal. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Anja Koch präsentieren INTERMEZZO und ihre Gäste ein abwechslungsreiches Programm voller Klangfarben und Emotionen.

Mit dem Männerensemble „FIVEN acapella“ unter der Leitung von Volker Arns ist es gelungen, eine Formation zu gewinnen, die mit stimmlicher Präzision und ausdrucksstarker Bühnenpräsenz begeistert. Ein weiterer Glanzpunkt des Abends ist der Auftritt von Anja Braun-Pfeiffer, einer Ausnahme-Künstlerin am E-Piano, die das Publikum auch solistisch in ihren Bann ziehen wird.

Die Gastgeberinnen und Gastgeber selbst stehen bestens vorbereitet auf der Bühne – mit spürbarer Vorfreude und dem gemeinsamen Ziel, ihrem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis zu schenken.

„Wir hoffen auf eine volle Halle – und darauf, dass sich viele Menschen von unserer Musik anstecken lassen“, heißt es aus den Reihen der Mitwirkenden.

Termin: Samstag, 9. November · Beginn: 17:00 Uhr · Ort: Turn- und Festhalle Buschhütten







