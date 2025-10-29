News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Große Konzertankündigung in Buschhütten – Musikalisches Highlight am 9. 11. in der Turn- und Festhalle

29. Oktober 202511
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Kreuztal 29.10.2025 | Buschhütten darf sich auf ein besonderes Musikerlebnis freuen: Am Samstag, 9. November, wird die Turn- und Festhalle zum Konzertsaal. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Anja Koch präsentieren INTERMEZZO und ihre Gäste ein abwechslungsreiches Programm voller Klangfarben und Emotionen.

Mit dem Männerensemble „FIVEN acapella“ unter der Leitung von Volker Arns ist es gelungen, eine Formation zu gewinnen, die mit stimmlicher Präzision und ausdrucksstarker Bühnenpräsenz begeistert. Ein weiterer Glanzpunkt des Abends ist der Auftritt von Anja Braun-Pfeiffer, einer Ausnahme-Künstlerin am E-Piano, die das Publikum auch solistisch in ihren Bann ziehen wird.

Die Gastgeberinnen und Gastgeber selbst stehen bestens vorbereitet auf der Bühne – mit spürbarer Vorfreude und dem gemeinsamen Ziel, ihrem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis zu schenken.

„Wir hoffen auf eine volle Halle – und darauf, dass sich viele Menschen von unserer Musik anstecken lassen“, heißt es aus den Reihen der Mitwirkenden.

Termin: Samstag, 9. November · Beginn: 17:00 Uhr · Ort: Turn- und Festhalle Buschhütten

. . AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER. Wir freuen uns sehr, vielen Dank!




Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Dunkle Jahreszeit - damit es Sie nicht kalt erwischt: Polizei lädt zu "Bitte folgen" ein, die Bürgersprechstunde im Radio Siegen

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten