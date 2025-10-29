Bandenmäßiger Anbau von Cannabis in nicht geringer Menge in Mudersbach – mehrere Festnahmen

(wS/ots) Betzdorf 29.10.2025 | Seit November 2024 ermittelt die Kriminalinspektion Betzdorf wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis in einer ehemaligen
Gaststätte in Mudersbach, Kreis Altenkirchen.
Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Gebäude eine Indoor-Plantage
betrieben wird. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass die
Betreiber weitere Plantagen in anderen Bundesländern unterhalten
dürften.
Nach umfangreichen Ermittlungen kam es in den Morgenstunden am
Dienstag, 28.10.2025, unter Federführung des Polizeipräsidiums
Koblenz, Kriminalinspektion Betzdorf, zu zeitgleichen
Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen führten zum Auffinden von
insgesamt drei Plantagen zum professionellen Anbau von
Cannabispflanzen. Zudem wurden mehrere hundert Cannabispflanzen und
zehn Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana sowie ein Pkw, Bargeld im
unteren fünfstelligen Bereich und sonstige Beweismittel für das
Ermittlungsverfahren sichergestellt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden
insgesamt sieben Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren festgenommen,
die im Verdacht stehen, als Bandenmitglieder an den Straftaten
beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei wurde bereits Haftbefehl
erlassen, zwei weitere werden am 29.10.2025 vorgeführt. Wiederum zwei
wurden nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen.
Das Strafverfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Koblenz geführt.
Fotos: privat