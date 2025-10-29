Bandenmäßiger Anbau von Cannabis in nicht geringer Menge in Mudersbach – mehrere Festnahmen

(wS/ots) Betzdorf 29.10.2025 | Seit November 2024 ermittelt die Kriminalinspektion Betzdorf wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis in einer ehemaligen

Gaststätte in Mudersbach, Kreis Altenkirchen.

Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Gebäude eine Indoor-Plantage

betrieben wird. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass die

Betreiber weitere Plantagen in anderen Bundesländern unterhalten

dürften.



Nach umfangreichen Ermittlungen kam es in den Morgenstunden am

Dienstag, 28.10.2025, unter Federführung des Polizeipräsidiums

Koblenz, Kriminalinspektion Betzdorf, zu zeitgleichen

Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg

und Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen führten zum Auffinden von

insgesamt drei Plantagen zum professionellen Anbau von

Cannabispflanzen. Zudem wurden mehrere hundert Cannabispflanzen und

zehn Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana sowie ein Pkw, Bargeld im

unteren fünfstelligen Bereich und sonstige Beweismittel für das

Ermittlungsverfahren sichergestellt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden

insgesamt sieben Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren festgenommen,

die im Verdacht stehen, als Bandenmitglieder an den Straftaten

beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei wurde bereits Haftbefehl

erlassen, zwei weitere werden am 29.10.2025 vorgeführt. Wiederum zwei

wurden nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen.



Das Strafverfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Koblenz geführt.

Fotos: privat