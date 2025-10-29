Dunkle Jahreszeit – damit es Sie nicht kalt erwischt: Polizei lädt zu „Bitte folgen“ ein, die Bürgersprechstunde im Radio Siegen

(wS(ots) 29.10.2025 | Seit dem Wochenende sind die Uhren umgestellt, die Tage werden definitiv kürzer. Die „dunkle Jahreszeit“ ist da.

Auch für die Polizei ein Thema mit vielen Facetten, denn:



– diese Zeit ist für Einbrecher besonders interessant,



– nicht nur Langfinger sind vermehrt unterwegs, auch die Wildtiere

sind öfters auf der Straße anzutreffen,



– Blätter sind nicht mehr den Bäumen, sondern (auch) auf der

Straße; bei Nässe heißt das „Rutschgefahr“,



– es dauert dann auch nicht mehr lange, bis die ersten Flocken vom

Himmel fallen, dass heißt, die Rutschgefahr wird nochmals

größer,



– auch Betrüger setzen auf die kalte Jahreszeit, z.B. Fakeshops,

die günstig Heizöl anbieten,



– Weihnachtsmärkte ziehen nicht nur normale Besucher, sondern auch

Taschendiebe an.



Die Polizei lädt zu ihrer Bürgersprechstunde bei Radio Siegen am Mittwoch, den 05. November, zur gewohnten Zeit zwischen 10 und 12 Uhr ein. Mit im „Studio“:

Zahlreiche Tipps und Infos rund um das Thema „Kalte Jahreszeit“.



Neben den bereits genannten Themenbereichen fallen Ihnen bestimmt noch eine

Menge mehr ein.



„Und das macht auch für uns als Polizei den Reiz der Sendung aus“, sagt Stefan

Pusch, der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. „Denn

oftmals erreichen uns Fragen oder Probleme der Menschen, die wir so gar nicht

bei uns auf dem Schirm hatten. Damit wir fachkompetent Ihren Fragen und Anliegen

in der Sendung nachgehen können, erhalte ich Unterstützung von unserem Experten

für Einbruchschutz, Kriminalhauptkommissar Stefan Dax“, verrät Stefan Pusch.



Damit auch wieder ein bunter Strauß an Themen und Fragen zusammenkommt, können

Fragen zu dem vorgenannten Thema „Dunkle Jahreszeit“ eingereicht werden. Dazu

können die bekannten „Social-Media-Kanäle“ von Radio Siegen sowie die der

Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die

E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die

Polizei wenden.



Während der Sendung besteht wie immer auch die Möglichkeit, den beiden Experten

Fragen zu stellen. Zusammen mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin

Schmidt, freuen sich die Beiden auf eine informative und lebhafte Sendung.

Symbolfoto: wirSiegen.de