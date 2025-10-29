61-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

(wS/ots) Freudenberg 29.10.2025 | Eine 61-Jährige ist am Dienstagmorgen
(28.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshöhe bei Freudenberg
leicht verletzt worden.
Die Frau war gegen 07:50 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Siegen
unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt musste sie verkehrsbedingt bremsen.
Hinter ihr fuhr ein 63-Jähriger, der dies zu spät sah. Er konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem PKW in den VW der 61-Jährigen.
Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand
Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der PKW des 63-Jährigen wurde abgeschleppt.
Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.