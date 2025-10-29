News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

61-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

29. Oktober 20251
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Freudenberg 29.10.2025 | Eine 61-Jährige ist am Dienstagmorgen
(28.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshöhe bei Freudenberg
leicht verletzt worden.

Die Frau war gegen 07:50 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Siegen
unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt musste sie verkehrsbedingt bremsen.
Hinter ihr fuhr ein 63-Jähriger, der dies zu spät sah. Er konnte nicht mehr
rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem PKW in den VW der 61-Jährigen.

Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand
Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der PKW des 63-Jährigen wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen

Symbolfoto: M. Groß / wirSIege.de
. . AnzeigeGünstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER. Wir freuen uns sehr, vielen Dank!




Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Martinszug in Niederschelden am 8. November – Großes Martinsfeuer lädt zum Mitmachen ein

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten