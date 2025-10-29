61-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

(wS/ots) Freudenberg 29.10.2025 | Eine 61-Jährige ist am Dienstagmorgen

(28.10.2025) bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmshöhe bei Freudenberg

leicht verletzt worden.

Die Frau war gegen 07:50 Uhr auf der Siegener Straße in Richtung Siegen

unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt musste sie verkehrsbedingt bremsen.

Hinter ihr fuhr ein 63-Jähriger, der dies zu spät sah. Er konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem PKW in den VW der 61-Jährigen.

Die Frau kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand

Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der PKW des 63-Jährigen wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen

Symbolfoto: M. Groß / wirSIege.de







