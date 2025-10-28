Martinszug in Niederschelden am 8. November – Großes Martinsfeuer lädt zum Mitmachen ein

(wS/red) Niederschelden 28.10.2025 | Am Samstag, den 8. November 2025, lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Niederschelden e.V. herzlich zum traditionellen Martinszug ein. Der Umzug beginnt um 18:00 Uhr an der ehemaligen Burgschule, Waldstraße 2.

Nach dem gemeinsamen Laternenumzug erwartet die Besucher am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Niederschelden (Bogenstraße 74, 57080 Siegen-Niederschelden) ein großes Martinsfeuer. Unter dem Motto „Sei dabei!“ dürfen sich kleine und große Gäste auf einen stimmungsvollen Abend freuen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es werden Bratwürste, Kakao, Glühwein und die beliebten Martinsbrezeln angeboten (Brezel-Vorbestellung über die Bäckerei Hesse).

Aus Sicherheitsgründen bitten die Veranstalter auch in diesem Jahr darum, auf Fackeln zu verzichten. Laternen sind natürlich herzlich willkommen.

Der Martinszug ist jedes Jahr ein Höhepunkt im Dorfleben und bietet Gelegenheit, Gemeinschaft und Tradition zu erleben – ein schöner Abend für die ganze Familie.