Erfolgreiche Bezirksversammlung des SGV Siegerland e.V. in Freudenberg

(wS/sgv) Freudenberg 28.10.2025 | Der SGV Bezirk Siegerland e.V. blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dies wurde bei der gut besuchten Bezirksversammlung im Ratsaal der Stadt Freudenberg deutlich, die mit freundlicher Unterstützung des SGV Freudenberger Land durchgeführt wurde.

Unter der Leitung des Bezirksvorstands Dr. Wieland Klein und Harald Görnig präsentierten die Verantwortlichen die positiven Entwicklungen des laufenden Jahres. Besonders erfreulich: Die Mitgliederzahl im Bezirk Siegerland zeigt sich mit über 2.200 Mitgliedern nicht nur stabil, sondern leicht wachsend.

Attraktive Angebote für alle Altersgruppen

Der Erfolg basiert auf einem vielfältigen Wanderprogramm, das gezielt verschiedene Zielgruppen anspricht. Ob junge Familien, ältere Mitglieder oder Wanderinteressierte – für jeden ist das passende Angebot dabei. Diese breite Ausrichtung trägt maßgeblich zur positiven Mitgliederentwicklung bei.

Sternwanderung als Publikumsmagnet

Ein besonderes Highlight war die Sternwanderung im April 2025 zum Kindelsberg, die auf überaus großes Interesse stieß und bei den Teilnehmenden für Begeisterung sorgte. Aufgrund des enormen Erfolgs steht bereits der nächste Termin fest: Am Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt), wird die nächste Sternwanderung stattfinden.

Infrastruktur wird ausgebaut

Passend zur wachsenden Beliebtheit der Wanderregion befindet sich eine Schutzhütte im Bereich des Parkplatzes Kindelsberg in Planung. Darüber hinaus haben die einzelnen SGV-Abteilungen im Siegerland zahlreiche weitere interessante Veranstaltungen im Programm.

Erfolgreiche Neuausrichtung und starke Vernetzung

Der SGV Bezirk Siegerland präsentiert sich als dynamischer und zukunftsorientierter Verein, der in den vergangenen Jahren sein Ansehen deutlich steigern konnte. Besonders die intensive Zusammenarbeit mit anderen Vereinen sowie das verstärkte Engagement in den Ortschaften des Siegerlandes haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Offene Türen für alle Interessierten

Gäste und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen, bei den SGV-Abteilungen mitzuwandern oder an Veranstaltungen teilzunehmen. Das vielfältige Angebot richtet sich gezielt an junge Familien ebenso wie an aktive Klein-, Mittel- und Langstreckenwanderer – für jeden ist etwas dabei.

Der SGV Bezirk Siegerland e.V. freut sich über die positive Resonanz und lädt alle Wanderbegeisterten ein, die kommenden Aktivitäten zu erleben.

Foto: SGV Bezirk Siegerland e.V.

Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Bezirk Siegerland e.V. ist mit über 2.200 Mitgliedern eine der größten Wanderorganisationen in der Region und bietet ein umfangreiches Programm für alle Altersgruppen.