(wS/frw) Freudenberg 07.10.2025 | Eine vielfältige Auswahl an Ständen für Groß und Klein bietet der Herbst- und Mittelaltermarkt in Freudenberg. Am 3. Oktoberwochenende ist es wieder soweit, der traditionsreiche Herbst- und Mittelaltermarkt findet statt.

An diesem Wochenende herrscht im Kurpark und in der historischen Altstadt ein lebendiges Markttreiben. Der Mittelaltermarkt versetzt den Kurpark in eine lebendige Zeitreise, während der Herbstmarkt im Herzen der Altstadt (Färber- und Oranienstraße) ein buntes Warenangebot präsentiert.



Händler, Handwerker, Künstler und Gaukler – bunt wie der Herbst selbst ist das Angebot des Mittelaltermarktes, auf dem teilweise kuriose Raritäten zu finden sind.

Hier können viele alte Traditionen bewundert und in Aktion erlebt werden.

Auf dem Herbstmarkt verwandeln Stände mit Naturprodukten, Haushaltswaren, Bekleidung, Deko-Artikeln, Schmuck, Lederwaren und Gewürzen, Süßwaren, edlen Likören bis hin zu Beratungsleistungen für Haus und Garten den Flecken in einen großen Basar. Für das leibliche Wohl wird nicht nur an den kulinarischen Ständen, sondern auch in der örtlichen Gastronomie bestens gesorgt.

Der Kunst- und Handwerkermarkt wird nach seinem Debüt im vergangenen Jahr wieder am 19.10.2025 in der Marktstraße einziehen. Interessierte, die ihre einzigartigen Werke und Handwerkskunst anbieten möchten, können sich unter der Rubrik Kultur (Märkte und Feste) unter www.freudenberg-wirkt.de anmelden.

Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Freudenberger Händler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Präsentiert werden aktuelle Herbstmode, neueste Deko-Trends und attraktive Angebote und Geschenkideen. Eine gute Beratung versteht sich dabei von selbst.

Ein buntes Kinderprogramm wird am Sonntag auf dem Gelände der VR-Bank angeboten.



Der Verein Freudenberg WIRKT e.V. legt als Veranstalter mit seinem Organisationsteam MM Produktion und der agentur57 aus Siegen großen Wert darauf, ein familienfreundliches Angebot mit besonderem Ambiente in einer gemütlichen Atmosphäre zu schaffen.

Veranstalter und Organisatoren wünschen allen Besucherinnen und Besuchern ein unterhaltsames Herbst-Wochenende im Flecken.

Samstag, 18.10.2025, 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 19.10.2025, 11 bis 18 Uhr – verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Fotos: Freudenberg WIRKT e.V.

WICHTIGER HINWEIS:

Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sind die Straßen Am Marktplatz, Zum Kurpark, Markt-, Mittel-, Post- und Unter-, Oranien-, Kölner-, und Färberstraße am 18. und 19. Oktober gesperrt. Die Zufahrtsstraße Zum Kurpark darf ausschließlich von Anwohnern der Straßen Am Schieferacker, Seelbachsecke, Gartenstraße, Gambachsweg und Am Gambachsweiher genutzt werden. Bitte weisen Sie Ihre Besucher rechtzeitig auf die Straßensperren hin. Zufahrtsstraßen dürfen nur so beparkt werden, dass Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ungehindert passieren können.

Besucherinnen und Besucher nutzen bitte hauptsächlich den Parkplatz der Freilichtbühne in der Kuhlenbergstraße. Geheingeschränkte Personen dürfen bis zum Marktplatz bzw. bis zur Parkfläche in den Kurpark fahren bzw. gebracht werden.

