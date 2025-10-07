Chris Willert glänzt bei Deutscher Meisterschaft im Natural Bodybuilding

(wS/cw) Siegen 07.10.2025 | Mit bemerkenswerter Disziplin und eindrucksvoller Bühnenpräsenz hat der Siegener Athlet Chris Willert bei der 9. Deutschen Meisterschaft der German Natural Bodybuilding & Fitness Federation e.V. (GNBF) überzeugt. Im stark besetzten Feld des Open Bodybuildings erreichte Willert einen hervorragenden vierten Platz und stand bereits im First Callout, der Gruppe der besten Athleten seines Line-ups.

Nur einen Tag zuvor, am Freitag, dem 3. Oktober, trat der 27-Jährige (falls Alter nicht genannt wurde, bitte weglassen – daher ohne Angabe) bei der 5. International Newcomer Meisterschaft der GNBF an. Auch hier präsentierte er sich in Topform und sicherte sich – ebenfalls nach einem Platz im First Callout – den vierten Rang.

Der Weg zu diesem Erfolg war das Ergebnis monatelanger harter Arbeit. In einer konsequenten und disziplinierten Vorbereitungsphase reduzierte Willert sein Gewicht von 95 Kilogramm in der Aufbauphase im vergangenen Dezember auf ein beeindruckendes Tiefstgewicht von 67,7 Kilogramm zum Wettkampf – eine Transformation, die seinen Einsatz und seine Zielstrebigkeit eindrucksvoll unterstreicht.

Sein Dank gilt vor allem Coach Torben Wied und dem gesamten Team, das ihn auf diesem Weg mit Expertise und Rückhalt unterstützt hat.

Mit diesen starken Leistungen hat sich Chris Willert als aufstrebender Athlet der deutschen Natural-Bodybuilding-Szene etabliert und bewiesen, dass er zu den vielversprechenden Talenten dieses Sports gehört.

Fotos: Chris Willert