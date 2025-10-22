Krombacher Spezi mit Schiff im Markenlook im Hamburger Hafen – Erfrischung, die Wellen schlägt

(wS/kro) Kreuztal – Hamburg 22.10.2025 | Neben dem Hamburger Michel, der Elbphilharmonie und Reeperbahn gibt’s im Hamburger Hafen ab sofort einen neuen Farbtupfer: Das erste Schiff im Krombacher Spezi-Design ist da und sorgt für farbenfrohe Erfrischung auf der Elbe.

In Kooperation mit der traditionsreichen Schifffahrtsgesellschaft Kapitän Prüsse, seit 1973 bekannt für authentische Hafenrundfahrten, schickt Krombacher Spezi ein komplett gebrandetes Event-Schiff auf die Elbe. Passend zur aktuellen Kampagne „Feier Dein Speziell“ erstrahlt das Schiff „Lütte Adler“ im auffälligen Krombacher Spezi-Design als Botschafter für alle, die Lust auf etwas Besonderes haben und ihre speziellen Seiten nicht verstecken wollen. Ob private Feiern oder Firmen-Events – das unverwechselbare Krombacher Spezi-Schiff kann ab sofort exklusiv für Events mit bis zu 100 Personen gebucht werden. Der Fahrgastraum ist mit gepolsterten Bänken und Hockern in Lederoptik ausgestattet, was ihm einen gewissen Lounge-Charakter verleiht. Durch die offene Gestaltung zum Ruderstand ist auch der Kapitän immer dabei. Außerdem mit an Bord: natürlich der spritzige Cola-Orange-Mix Krombacher Spezi und weitere Erfrischungen aus dem Hause Krombacher.

Krombacher Spezi freut sich auf diese neue Sichtbarkeit an einem der beliebtesten Orte Norddeutschlands – und darauf, gemeinsam mit allen Gästen das Spezielle gebührend zu feiern. Das Schiff legt an den St. Pauli Landungsbrücken, Brücke 3, ab. Buchungsanfragen ab sofort unter: www.hafenrundfahrt.com.







