Reparieren, Plaudern, Kaffee genießen – das Repair Café Hilchenbach öffnet wieder seine Türen

(wS/kw) Hilchenbach 22.10.2025 | Schrauben, tüfteln, löten – und dabei gemeinsam Gutes tun: Das Repair Café Hilchenbach lädt am 25. Oktober 2025 von 13:00 bis 15:00 Uhr erneut in die KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17, ein.

Wie bei jedem Treffen wartet auf die ehrenamtlichen Reparateure ein besonderes Highlight: das „Reparatur-Ding des Tages“. Beim letzten Mal sorgte ein alter Musikschrank mit integriertem Schallplattenspieler für Begeisterung und nostalgische Momente. Was wohl dieses Mal auf den Werkbänken landet? Vielleicht eine moderne Küchenmaschine mit eigenem Kopf oder ein betagtes Röhrenradio mit Charakter – die Spannung ist groß.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte mitzubringen – alles, „was man unter den Arm nehmen kann“, wird vom engagierten Team genau unter die Lupe genommen. Ziel ist es, gemeinsam herauszufinden, ob sich die Lieblingsstücke retten lassen – nachhaltig, kostenlos und mit viel Herzblut.

Neben dem Basteln und Reparieren steht auch der Austausch im Mittelpunkt. Bei Kaffee, Kuchen und Getränken bietet das Repair Café die ideale Gelegenheit für gemütliche Gespräche, neue Begegnungen und jede Menge handwerkliche Tipps.

Das Team des Repair Cafés freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher – und natürlich auf das nächste „Reparatur-Ding des Tages“, das wieder alle überraschen wird.

Fotos: KlimaWelten