Letzte Chance: Bewerbungsschluss für EIVER Ehrenamtspreis ist am 10. Oktober

(wS/vob) Siegen – Lüdenscheid 09.10.2025 | ─ Die Bewerbungsphase neigt sich dem Ende. Bis zum 10. Oktober können Vereine und Institutionen ihre Projekte noch anmelden. Im Rahmen des Preises für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region – kurz EIVER, lobt die Volksbank in Südwestfalen insgesamt Preisgelder in Höhe von 30.000 Euro aus.

„Es ist bereits das fünfte Mal, dass der EIVER-Preis ausgelobt wird und es ist schön zu sehen, wie sich die Menschen in unserer Region füreinander engagieren. Wir sind gespannt auf weitere Bewerbungen“, sagt Jessica Chobot, Ansprechpartnerin für den EIVER-Preis.

Vereine und Institutionen können sich mit laufenden und geplanten Projekten bewerben. Denn auch wenn das Projekt bisher aus finanziellen Gründen nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte, soll dies kein Hindernis sein. Ebenso sind Ideen zugelassen, die eigens für den Wettbewerb gereift sind.

Bewerbung unkompliziert über die Website

Bis zum 10. Oktober können Interessierte ihren Verein, bzw. ihre Institution über die Volksbank-Website

www.vbinswf.de/eiver anmelden. Dort sind auch weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen nachzulesen.

Mit dem Ehrenamtspreis werden Projekte ausgezeichnet, die einer der nachfolgenden fünf Kategorien zugeordnet werden können:

Zusammenhalt fördern: Engagement in den Bereichen Jugend und Altenhilfe, Demografie, Alter und Perspektive bieten: Engagement in den Bereichen Integration, Bildung, Qualifikation, Wissenstransfer, Ehrenamtsförderung, Leistungsmotivation und Sport Zukunft gestalten: Engagement in den Bereichen Klima-, Natur und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Denkmal- und Brauchtumspflege, Wissenschaft und Forschung, Gesundheit und Prävention, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz Hospiz, Pflege, Sorgende Gemeinschaften

Hände reichen: Engagement in den Bereichen Inklusion, Kultur, Völkerverständigung und Friedensarbeit

Menschlichkeit zeigen: Engagement in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, Partizipation,

Gleichstellung, Engagementförderung und Beteiligungskultur

Eine Jury aus Vertretern der Volksbank und des Regionalbeirats wird sechs Sieger auswählen. Der erste

Platz wird mit 10.000 Euro, der zweite Platz mit 7.500 Euro, der dritte Platz mit 5.000 Euro und die drei

vierten Plätze mit jeweils 2.500 Euro belohnt (insgesamt 30.000 Euro).

Die feierliche Preisverleihung findet am 10. November 2025 in der Weißen Villa in Kreuztal statt. Dazu werden Vertreter der nominierten Projekte eingeladen.

Bei weiterführenden Fragen zum EIVER Preis stehen Oliver Thiele (0271 / 2300-274) und Jessica Chobot (02351 / 1771-758) von der Volksbank in Südwestfalen gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner in den Bereichen Spenden und Sponsoring: Oliver Thiele und Jessica Chobot.








