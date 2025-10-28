Mit geklautem Fahrzeug, unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Polizei schnappt 24-Jährigen

(wS/ots) Kreuztal 28.10.2025 | In Kreuztal-Littfeld hat die Polizei am

Montagabend (27.10.2025) einen 24-Jährigen angehalten, der mit einem PKW auf der

Altenberger Straße unterwegs war.

Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der Audi bereits außer Betrieb gesetzt

wurde und mit falschen, entsiegelten Kennzeichen unterwegs war. Einen

Eigentumsnachweis sowie eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 24-Jährige

ebenfalls nicht vorlegen.

Die Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein

Vortest bestätigte den Verdacht. Zudem stand er augenscheinlich unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch hier schlug der Vortest an.

Der PKW wurde sichergestellt. Darüber hinaus kam der 24-Jährige mit auf die

Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das

Verkehrskommissariat geführt.

Symbolfoto