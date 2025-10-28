News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Mit geklautem Fahrzeug, unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Polizei schnappt 24-Jährigen

28. Oktober 20253
(wS/ots) Kreuztal 28.10.2025 | In Kreuztal-Littfeld hat die Polizei am
Montagabend (27.10.2025) einen 24-Jährigen angehalten, der mit einem PKW auf der
Altenberger Straße unterwegs war.

Bei der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der Audi bereits außer Betrieb gesetzt
wurde und mit falschen, entsiegelten Kennzeichen unterwegs war. Einen
Eigentumsnachweis sowie eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 24-Jährige
ebenfalls nicht vorlegen.

Die Polizisten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein
Vortest bestätigte den Verdacht. Zudem stand er augenscheinlich unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch hier schlug der Vortest an.

Der PKW wurde sichergestellt. Darüber hinaus kam der 24-Jährige mit auf die
Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das
Verkehrskommissariat geführt.

Symbolfoto

