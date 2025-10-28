Holztisch auf Wanderparkplatz in Brand gesteckt -Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 28.10.2025 | Am frühen Montagmorgen (27.10.2025) ist die Polizei zum Wanderparkplatz „Auf der Lenne“ im Bereich der Emil-Wolff-Straße in Bad Berleburg alarmiert worden.

Ein Zeuge hatte gegen 7:30 Uhr eine deutliche Rauchentwicklung im Bereich einer

Sitzgruppe wahrgenommen. Bei genauerer Betrachtung fiel auf, dass die Holzplatte

eines Tischs offenbar kurz zuvor durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde.

Die Feuerwehr rückte aus, um die glühenden Brandreste zu löschen. Hinweise auf

den/die Verursacher gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg bittet Zeugen, die möglicherweise

verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter der 02751/909-0.

Symbolbild