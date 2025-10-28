News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Stadt Netphen möchte auch 2026 wieder Brennholz vergeben

28. Oktober 20258
(wS/ne) Netphen 28.10.2025 | Auch im Jahr 2026 beabsichtigt die Stadt Netphen Brennholz abzugeben. Dazu können sich Brennholzinteressenten bei der Stadtverwaltung Netphen melden.
Zur Anmeldung sind u. a. folgende Hinweise zu beachten:

  1. Interessenten dürfen keine eigenen Anteile an einer Waldgenossenschaft haben bzw. dürfen keinen eigenen Waldbesitz haben. Außerdem müssen sie ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Netphen haben.
  2. Es können max. 10 Raummeter angemeldet werden.
  3. Eine Zuteilung ist als sogenannter „stehender Hauberg“ oder als bereits aufgearbeitetes Holz
    und im ganzen Stadtgebiet möglich.
  4. Es kann je Adresse max. 1 Zuteilung erfolgen, es sei denn, dass mit der Anmeldung der Nachweis erbracht wird, dass es sich um mehrere Feuerstätten in verschiedenen Wohnungen handelt. (z.B. Kopie Betriebserlaubnis oder Feuerstättenbescheid).
    Bei der Aufarbeitung wird die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen (u. a. Anlegen von Schutzkleidung bzw. Ausbildung an der Motorsäge) vorausgesetzt.
    Eine Anmeldung ist bis zum 30.12.2025 möglich. Nach Ablauf dieser Frist eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.
  5. Anmeldung:
    Bitte füllen Sie das Antragsformular aus, unterschreiben es und senden dieses an die E-Mail liegenschaften@netphen.de. Alternativ senden Sie es per Post an unsere Hausanschrift.
    Der entsprechende Anmeldevordruck ist bei der Stadtverwaltung Netphen erhältlich bzw. kann von
    der Homepage der Stadtverwaltung (www.netphen.de) heruntergeladen werden. Auf diesem sind
    alle Regelungen zur Vergabe aufgeführt.
    Zur Zuteilung:
    Sollte die gewünschte Holzmenge insgesamt größer sein als die zur Verfügung stehende Menge,
    erfolgt die Zuteilung per Losentscheid.
    Zum Aufmaß:
    Das Aufmaß des zu erwerbenden Brennholzes erfolgt im Waldmaß durch die Revierleitung. Dieses
    Maß stellt die Rechnungsgrundlage für die weitere Rechnungsstellung dar.

Weitere Infos bei der Stadtverwaltung Netphen unter der Tel.: 02738 603-160.

