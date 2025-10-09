News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Multivisionsvortrag verschoben auf den 09.01.2026 / Auftakt zur gleichnamigen Ausstellung in der Römergalerie

9. Oktober 20253
(wS/bu) Burbach 09.10.2025 | Der ursprünglich für Sonntag, 12.10.2025, in der Hickengrundhalle geplante
Multivisionsvortrag „Wildes Siegerland“ wird aus organisatorischen Gründen verschoben.
Interessierte müssen sich aber nicht allzu lange gedulden und dürfen sich außerdem auf eine andere
Veranstaltungskulisse freuen: Am Freitag, 09.01.2026, verbindet Dirk Manderbach seinen Vortrag
mit der Eröffnung seiner ersten Ausstellung in der Römergalerie im Kulturbüro, Nassauische Straße

Die Vernissage beginnt um 20 Uhr. Anschließend haben Natur- und Fotografiebegeisterte bis
Sonntag, 01.02.2026, die Gelegenheit, das wilde Siegerland durch den Kamerafokus des Wilnsdorfer
Fotografen (neu) zu entdecken.

Der Rotmilan gehört zu den „wilden“ Himmelsbewohnern des Siegerlandes. Dirk Manderbach hat den Greifvogel im Flug „eingefangen“. Foto: Dirk Manderbach

