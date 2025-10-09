Multivisionsvortrag verschoben auf den 09.01.2026 / Auftakt zur gleichnamigen Ausstellung in der Römergalerie

(wS/bu) Burbach 09.10.2025 | Der ursprünglich für Sonntag, 12.10.2025, in der Hickengrundhalle geplante

Multivisionsvortrag „Wildes Siegerland“ wird aus organisatorischen Gründen verschoben.

Interessierte müssen sich aber nicht allzu lange gedulden und dürfen sich außerdem auf eine andere

Veranstaltungskulisse freuen: Am Freitag, 09.01.2026, verbindet Dirk Manderbach seinen Vortrag

mit der Eröffnung seiner ersten Ausstellung in der Römergalerie im Kulturbüro, Nassauische Straße

Die Vernissage beginnt um 20 Uhr. Anschließend haben Natur- und Fotografiebegeisterte bis

Sonntag, 01.02.2026, die Gelegenheit, das wilde Siegerland durch den Kamerafokus des Wilnsdorfer

Fotografen (neu) zu entdecken.

Der Rotmilan gehört zu den „wilden“ Himmelsbewohnern des Siegerlandes. Dirk Manderbach hat den Greifvogel im Flug „eingefangen“. Foto: Dirk Manderbach