Karl Wolfskehl „Nun fällt die Nacht wie Schnee“ – Vortrag und Lesung: Dr. Marlies Obier und Werner Stettner

(wS/jw) Siegen 09.10.2025 | In einer Mischung aus Vortrag und Lesung widmen sich Dr. Marlies Obier und Werner Stettner am Dienstag, 28.10.25, dem Leben und Werk des deutschen Dichters, Übersetzers, Kunst- und Büchersammlers Karl Wolfskehl (geb. 1869 in Darmstadt, gest. 1948 in Auckland Neuseeland).

Die Familie Wolfskehl kam mit Karl d.Gr. aus der Toskana in die deutschen Lande. „Eure Kaiser sind auch meine…Eure Dichter sind auch meine…Eure Mär ist auch die meine…Eure Sprache ist auch meine…Ich war Deutsch und ich war Ich“, schrieb Karl Wolfskehl. 1933 musste er aus seiner Heimat Deutschland fliehen, lebte noch einige Jahre in Italien, bis auch dort sein Leben bedroht wurde. Karl Wolfskehl schiffte sich 1938 auf die Fahrt nach Neuseeland ein, um nun so weit wie möglich Europa hinter sich zu lassen.

Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Aktiven Museum Südwestfalen, Obergraben 10, in Siegen statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Zusammen mit dem Aktiven Museum Südwestfalen e. V. lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. herzlich zum Besuch der Veranstaltung ein.

