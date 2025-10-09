Verkehrsunfall auf der Sandstraße – Pkw kollidiert mit Bus auf der sogenannten „Umweltspur“

(wS/red) Siegen 09.10.2025 | Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der Sandstraße, auf der sogenannten „Umweltspur“, zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelte es sich um einen reinen Sachschadenunfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach ersten Informationen der Pressestelle der Polizei war ein Pkw in den Unfall verwickelt, der offenbar mit einem Bus auf der „Umweltspur“ kollidierte. Über den genauen Unfallhergang konnte die Polizei bislang keine näheren Angaben machen.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de