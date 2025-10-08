Landwirtschaft trifft sich zum Erntedankgespräch mit Landrat Andreas Müller

(wS/wlv) Siegen 09.10.2025 | Beim jährlich wiederkehrenden Gespräch der Landwirtschaft mit dem Landrat im Kreis Siegen-Wittgenstein im Siegener Kreishaus anlässlich des Erntedankfestes ging es in diesem Jahr um einen ganzen Strauß voller aktueller Themen:

Die Aufwertung des Hauses der Land- und Forstwirtschaft in Kreuztal-Ferndorf durch den Ausbau der Biostation des Kreises, die Seuchenproblematik ASP und ihre Auswirkungen sowohl auf Schweinehaltungsbetriebe (z.B. Biosicherheit bei Kleinstbetrieben), als auch Bejagung und Wildschadensentschädigung in der Praxis.

Neue Wasserschutzgebietsverordnungen und Wasserkooperation wurden beraten und die konkurrierende Nutzung multifunktionaler Wirtschaftswege/Fahrradwege kamen zur Sprache.

Abschließend erörterten die Teilnehmer die kreisweite Entwicklungs-/Genehmigungspraxis von Flächensolar- und Windenergieanlagen und der Waldbauernverband brachte das Thema Einrichtung des Natursteigs Sieg ein.

Alle Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden mit dieser Begegnung, können doch viele Themen mit besserer Kenntnis voneinander zu besserem Verständnis und praktischeren Lösungen beitragen.

Vor der üppigen Dekoration, für die der Landfrauenverband verantwortlich zeichnet, präsentierten sich die Teilnehmer der Expertenrunde:

Melanie Fuchs, Landfrauenverband, Kreislandwirtin Katharina Treude, Ellen Hillmann, Landfrauenverband, Andree Georg, Waldbauernverband, Arno Wied, Dezernat Bauen und Umwelt des Kreises, Florian Stücher, stellv. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, Landrat Andreas Müller. Foto: Kreis Siegen-Wittgenstein Kevin Köhler