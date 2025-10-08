News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unfall am Mittwochnachmittag in Freudenberg: Senior prallt mit PKW gegen Haus

8. Oktober 202512
(wS/red) Freudenberg 08.10.2025 | Am Mittwochnachmittag kam es auf der Krottorfer Straße in Freudenberg zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Autofahrer wollte nach ersten Informationen von der Krottorfer Straße in den Forstweg abbiegen. Dabei verwechselte er offenbar Gas- und Bremspedal.

Infolgedessen kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wohnhaus. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Freudenberg befreit werden.

Die Einsatzkräfte, die mit mehreren Einheiten und rund 30 Feuerwehrleuten vor Ort waren, stellten zudem den Brandschutz sicher und sicherten die Unfallstelle ab.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie am betroffenen Gebäude entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

