Naschereien und die Chance auf 500 € -Bad Laaspher Schokoladen-Adventskalender ab 3. November im Handel

(wS/tks) Bad Laasphe 27.10.2025 | Der Verkauf des beliebten Bad Laaspher Schokoladen-Adventskalenders beginnt ab dem 3. November 2025 bei allen teilnehmenden Händlern und Gastronomen sowie bei der TKS im Haus des Gastes.

Schnell sein lohnt sich, denn die Auflage ist auf 850 Stück begrenzt. Der Verkaufspreis beträgt 5 € pro Kalender.

Der Kalender im A4-Format ist ein ideales Geschenk für Groß und Klein, um anderen oder sich selbst eine Freude zu bereiten.

Das Motiv wurde von Ingunn Abraham detailgetreu illustriert und bildet dieses Jahr die unverwechselbare Winterstimmung auf dem „Hesselbacher Gletscher“ ab.

Und dank der Kooperation des SV Oberes Banfetal e.V. sowie des Teams des Hesselbacher Gletschers gibt es mit jedem gekauften Kalender noch einen Gutschein für eine Tasse Kaffee oder Tee in der Skihütte dazu. Dazu muss man kein aktiver Skifahrer sein. Ein Besuch der Hütte in der Wintersaison lohnt sich für jeden – ob zum Aufwärmen nach einem schönen Winterspaziergang oder um das Skitreiben zu beobachten, hier ist jeder willkommen.

Ein Blick auf die nummerierte Rückseite des Kalenders lohnt sich, wenn am 8. Dezember die Gewinnernummer gezogen wird. Die Bekanntgabe der Nummer erfolgt über die Presse, die Bad Laaspher Social-Media-Kanäle und Homepage sowie als Aushang im Haus des Gastes. Wer diese Nummer auf der Rückseite seines Kalenders findet, darf sich freuen.

Gegen Vorlage des „Gewinner-Kalenders“ gibt es im Rahmen des Bad Laaspher Lichterabends am 11. Dezember 500 € in bar.

Folgende Partner machen die Adventsaktion möglich und bieten die Kalender zum Kauf an:

Edeka Quitadamo Feudingen, Gesundheitsstudio Bad Laasphe GmbH, Staehler 1888 GmbH, KÖ13 zieht an, Technik Team Hubich, Nähkästchen, Residenz-Kino-Center, Buchhandlung Blöcher, Ökumenischer Weltladen, Stadt-Apotheke, Schuhhaus Wehrmann, Wohlerts Center Apotheke, Uhren Baumann, Schäfers Backstuben, Provinzial Versicherungen Hofius & Meier, Bernhardts Fleisch und Wurstwaren, Die Wollboutique Volkholz, REWE-Markt Familie Gerdt, Stadtparfümerie Acker, Landmarkt Knoche Feudingen, Bistrowerk, Edeka-Markt Kilian, Raiffeisen Markt, Vitaminreich.

Unabhängig vom Schoko-Kalender startet ab dem 1. Dezember bei allen oben genannten Teilnehmern auch wieder die beliebte Adventskalenderzeit mit Verlosungsaktionen, Tagesgewinnen und der Chance auf weitere 500 € in bar. Dazu folgen in Kürze weitere Informationen.

Bad Laaspher Schokoladenadventskalender 2025 – Ingunn Abraham präsentiert ihr illustriertes Motiv am Hesselbacher Gletscher Foto: TKS

