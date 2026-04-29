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Orgelmatinée am Sonntag, 10. Mai um 10:45 Uhr in St. Joseph

29. April 20264
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(wS/hml) Siegen 29.04.2026 | In der Matinée zum Marienmonat Mai spielt Helga Maria Lange am Sonntag, 10. Mai um 10:45 Uhr in St. Joseph im Anschluss an die Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße ab ca. 10:45 Uhr marianische Werke von Johann Ludwig Krebs (1730 – 1780), Franz Schubert (1797 – 1828), Ludwig Boslet (1860 – 1951), Clemens Ingenhoven (1905 – 1982) und Andreas Willscher (*1955).

Helga Maria Lange – Dekanatskirchenmusikerin/Lehrbeauftragte

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