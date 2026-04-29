Stadt Freudenberg und Stadtsportverband zeichnen sportliche Erfolge aus dem Jahr 2025 aus – Vorschläge für Freudenberger Sportlerehrung gesucht

(wS/ssv) Freudenberg 29.04.2026 | Die Stadt Freudenberg und der Stadtsportverband Freudenberg rufen zur Nominierung von Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften auf, die im Jahr 2025 besondere sportliche Leistungen erzielt haben. Die Sportlerehrung findet am 25. Juni 2026 statt.



Ausgezeichnet werden Sportlerinnen und Sportler, die ihren Wohnsitz in Freudenberg haben oder im Jahr 2025 für einen Freudenberger Verein an den Start gegangen sind. Darüber hinaus können auch Personen vorgeschlagen werden, die sich durch ihr besonderes Engagement, langjährige ehrenamtliche Tätigkeit oder außergewöhnliche Verdienste in und um den Sport in Freudenberg verdient gemacht haben.

Vorschläge für zu ehrende Einzelsportlerinnen und sportler sowie Mannschaften können bis zum 21. Mai 2026 eingereicht werden. Der Stadtsportverband bittet Vereine, Verbände sowie die Öffentlichkeit, sich an der Nominierung zu beteiligen.

Vorschläge und Rückfragen werden per EMail an info@ssv-freudenberg.de entgegengenommen.