Polizeieinsatz in Dreis-Tiefenbach – Blutige Gewalttat an der Martin-Luther-Straße

(wS/red) Netphen 11.10.2025 | Ein blutiges Gewaltdelikt hat am Freitagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gesorgt!

Gegen Abend wurden Notarzt und Polizei in die Martin-Luther-Straße alarmiert – dort lag ein schwer verletzter Mann vor einem Wohnhaus.

Die Einsatzkräfte leisteten sofort Erste Hilfe, der Notarzt versorgte das Opfer noch an Ort und Stelle. Anschließend wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Streifenwagen rückten an, Beamte sperrten den Bereich rund um das Haus ab. Vor dem Gebäude: Blutspuren, blutige Kleidung und durchtränkte Handtücher – deutliche Zeichen eines heftigen Geschehens.

Polizisten mit Taschenlampen suchten das Umfeld ab, auch ein Polizeihund wurde eingesetzt. Zeugen wurden direkt vor Ort befragt. Noch Stunden später – in der Nacht zu Samstag – waren Einsatzkräfte der Polizei am mutmaßlichen Tatort.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber wirSiegen.de:

„Hier wurde ein schwer verletzter Mann aufgefunden und versorgt.“

Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen. In Kürze wird eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft erwartet.

Noch ist unklar, was sich genau in der Martin-Luther-Straße ereignet hat – aber eines ist sicher: In Dreis-Tiefenbach ist etwas Schlimmes passiert.

