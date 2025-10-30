Ralf Strackbein liest aus „Die Nikolaus-Akte“ – Highlight der Buchausstellung in Netphen

(wS/ne) Netphen 30.10.2025 | Herzliche Einladung zur Buchausstellung im Pfarrheim Netphen

Am Sonntag, 9. November, lädt die Katholische Bücherei Netphen alle Bücherfreunde und Familien herzlich zur diesjährigen Buchausstellung ein. Ab 9.30 Uhr öffnet das Pfarrheim an der Bahnhofstraße 70 seine Türen und bietet ein breitgefächertes Angebot an Büchern, Spielen und anderen Medien zum Stöbern und Entdecken.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, bereits jetzt Weihnachtswünsche zu erfüllen: Bücher, Spiele, CDs, Tonies und Kalender können direkt vor Ort bestellt werden. Parallel dazu lädt der Bücherei-Flohmarkt mit zahlreichen Schnäppchen zum Stöbern ein.

Die Bücherei ist wie gewohnt ab 9.30 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr findet in der Pfarrkirche das Festhochamt zum Patronatsfest statt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Bücherei-Café können Gäste sich bis 17.30 Uhr bei Kaffee, Kuchen und weiteren Köstlichkeiten stärken.

Ein besonderes Highlight des Tages ist die Lesung von Ralf Strackbein aus seinem neuen Buch „Die Nikolaus-Akte“ um 14.30 Uhr in der Bücherei. Der Eintritt beträgt 7 Euro, Karten sind im Vorverkauf in der Bücherei erhältlich.

Die Buchausstellung endet um 17.30 Uhr und verspricht einen abwechslungsreichen Tag für Jung und Alt.

Fotos: Stadt Netphen