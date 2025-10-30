„Schönheitskur“ für Sitzbänke und Handläufe in Siegen City

(wS/si) Siegen 30.10.2025 | Am Mittwoch – 29.10.2025 – haben die regelmäßigen Auffrischungsarbeiten der „Holzmöbel“ in der Innenstadt begonnen: Dazu gehören die Holzhandläufe der Geländer am Sieg-Ufer sowie die Holzflächen der Sitzgelegenheiten am Herrengarten, im Schlosspark und an der Kölner Straße.

Das Holz wird dafür zunächst gereinigt und anschließend sorgfältig mit Öl bestrichen. Bis das Öl ins Holz eingezogen ist, werden die behandelten Flächen vorübergehend abgesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum Ende der Woche.

Aktuell werden die Geländer am Sieg-Ufer frisch geölt.

Foto: Stadt Siegen