Scheune in Freudenberg-Oberheuslingen abgebrannt – Kriminalpolizei ermittelt – Update

22. Oktober 202510
(wS/ots) Freudenberg 22.10.2025 | Am Dienstagabend (21. Oktober) ist es zu einem Scheunenbrand im Freudenberger Ortsteil Oberheuslingen gekommen.

Dessen 75-jähriger Besitzer wurde kurz vor 22:00 Uhr durch Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht. Am Nachmittag hatte sich der 75-Jährige noch in der Scheune, die als Abstellort für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Arbeitsgeräte fungierte, aufgehalten und dort gearbeitet.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die in Vollbrand stehende Scheune löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden durch Dritte liegen derzeit nicht vor. Inwieweit der Betrieb eines Ofens ursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden, auch durch die in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge und Gerätschaften, dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen.

Foto & Video: Andreas Trojak / wirSiegen.de

