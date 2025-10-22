News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Feuerwehreinsatz in Freudenberg-Oberheuslingen: Flammen schlagen aus Scheune

22. Oktober 2025135
(wS/red) Freudenberg 22.10.2025 | Zu einem gemeldeten „Feuer 3“ – Hüttenbrand mussten die Feuerwehren aus Freudenberg am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr ausrücken. Als die ersten Kräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle in der Straße Hundschlade eintrafen, stand eine Scheune mit landwirtschaftlichen Geräten bereits im Vollbrand.

Den rund 40 Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bäume sowie – durch Funkenflug – auf nahegelegene Wohnhäuser zu verhindern. Trotz des schnellen und koordinierten Löschangriffs brannte die Scheune vollständig aus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zur Brandursache lagen am gestrigen Abend noch keine Erkenntnisse vor; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

