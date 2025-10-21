Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: Unfall auf der sogenannten „Umweltspur“ in Weidenau

(wS/red) Siegen 21.10.2025 | Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Weidenauer Straße in Höhe des Finanzamtes.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Transporters von Siegen in Richtung Geisweid unterwegs. Auf Höhe des Finanzamtes beabsichtigte er, nach rechts über die sogenannte „Umweltspur“ in die Poststraße abzubiegen.

Ein Linienbus, der auf dieser Busspur (Umweltspur) in gleicher Richtung fuhr, musste aufgrund des Abbiegevorgangs stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Dennoch kam es zu einer leichten Berührung beider Fahrzeuge. Ein sichtbarer Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.

Eine Frau, die sich als Fahrgast im Bus befand, verlor durch das abrupte Bremsmanöver den Halt und wurde durch den Fahrgastraum geschleudert. Sie musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden, zog sich jedoch glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu.

Seit der Einführung der „Umweltspur“ zwischen Geisweid und Siegen häufen sich Unfälle dieser Art, da die neue Verkehrsführung eine unübersichtliche und beengte Situation schafft. Fahrzeuge auf der linken Spur dürfen die rechte nicht mehr befahren, was beim Abbiegen oft nur wenig Raum lässt. Wird dann ein von rechts kommender Bus übersehen, entstehen schnell gefährliche Situationen. Seit der Einführung dieser Spur sind bereits mehrere Personen verletzt worden – teilweise schwer. Hier gibt es eine Verlinkung zu weiteren Vorkommnissen

Einen Beweis dafür, dass sich seit der Einführung der Umweltspur die Umwelt- oder Klimasituation im Kreis Siegen-Wittgenstein verbessert hat, gibt es nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de