„Em Sejerland schwätze mer platt!“ – So ist der Titel des Siegerländer Platt Kalenders 2026

(wS/red) Netphen 21.10.2025 | Das Jahr neigt sich mit raschen Schritten dem Ende zu. Bereits in den Sommermonaten wurden wieder viele Begriffe und Redewendungen in Siegerländer Platt gesammelt, um daraus den nun zum 5. Mal erscheinenden „Em Sejerland schwätze mer platt!“ Kalender zu gestalten. Nico Eggers, seine Mutter Christel Eggers und Christel Brück haben sich schon im Hochsommer intensiv mit dem Siegerländer Platt beschäftigt. Für den Kalender haben die Drei über 2000 Wörter zusammengetragen und wie in den Vorjahren üblich, auch alle Begriffe und Redewendungen ins Hochdeutsche übersetzt.

Nico Eggers aus Netphen

Man versucht in jedem Jahr viele neue Begriffe aus dem Siegerländer Platt den Käufern wieder in Erinnerung zu bringen. Auch für „Nicht-Siegerländer“ ist der Kalender eine tolle Sache, denn so können sie das ganze Jahr über das Siegerländer Platt lernen.

Nach dem zusammentragen der Begriffe und Redewendungen beginnt dann die Phase des Korrekturlesens, „Nach 3 Seiten muss man dann mal was anders machen!“ so Frau Brück, die den Löwenanteil in diesem Bereich leistet.

Christel Eggers, die mit ihren 84 Jahren als Kind noch richtig Siegerländer Platt gelernt hat, steuert sehr viele Begriffe zu dem Kalender bei. „Jong, ech han ömmer en Zerrel bim Telefon läjje, wenn mer da wad ifälld, do schriewe ech dad ob.“ (Junge, ich habe immer einen Zettel neben dem Telefon liegen, wenn mir dann was einfällt, schreibe ich das auf.) Auch bei der Erklärung einiger Begriffe ist Frau Eggers immer eine große Stütze.

Als dann alle Begriffe in Textform vorlagen, hat sich Nico Eggers als gelernter Schriftsetzer, mit der grafischen Aufbereitung beschäftigt. Bei dieser Arbeit wurden auch noch einige Begriffe mit in den Kalender aufgenommen. „Wenn man einmal an einem Thema auf Patt dran ist, fallen einem immer mehr Begriffe und Redewendungen ein.“ So Nico Eggers, der Herausgeber des „Em Sejerland schwätze mer platt!“ Kalender 2026.

Der Kalender wird über einige Buchhandlungen und über den Online-Shop www.Siegerlaender.de (mit ae) vertrieben.

Aber auch im Büro von Nico Eggers in der Lahnstraße 18 in Netphen ist der Kalender erhältlich.

„Wir möchten den Siegerländer Dialekt erhalten, daher versuchen wir in jedem Jahr viele schöne Siegerländer Platt Begriffe zu sammeln, damit diese wieder in den alltäglichen Sprachgebrauch Einzug finden,“ so Nico Eggers, der mittlerweile den Kalender nicht nur im Siegerland, sondern in ganz Deutschland vertreibt. Es wurden sogar schon Kalender bis nach Australien geschickt. Dort wohnt ein Siegerländer, der sich über den Kalender aus der alten Heimat freut.

Fotos: Futura-Druck Netphen