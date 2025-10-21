News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nach Garagenaufbruch E-Bike entwendet

21. Oktober 20252
(wS/ots) Siegen 21.10.2025 | Unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (20.Oktober) in der Wetzlarer Straße in eine Garage eingebrochen und haben ein dort abgestelltes E-Bike geklaut.

Die Einbrecher hebelten das Garagentor gewaltsam auf. In der Garage stand ein graues E-Bike der Marke Focus (Typ Thron 6.8 Small Performance CX). Obwohl das Rad ebenfalls mit einem Faltschloss gesichert war, nahmen die Eindringlinge das Fahrzeug mit.

Die Siegener Kriminalpolizei (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Einbruch beobachtet oder bereits vorher verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
