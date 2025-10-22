Schallplatten- und CD-Börse mit Filmbereich am Sonntag in der Bismarckhalle

(wS/red) Siegen 22.10.2025 | Vinyl-Fans, Musikliebhaber und Filmsammler aufgepasst: An diesem Sonntag, den 26. Oktober 2025, findet in der Bismarckhalle Siegen erneut die beliebte Schallplatten- und CD-Börse mit Filmbereich statt. Zwischen 11 und 15:30 Uhr lädt die Veranstaltung zum Stöbern, Tauschen und Fachsimpeln ein.

Die Börse gilt seit Jahrzehnten als Treffpunkt für Sammlerinnen und Sammler, die auf der Suche nach Raritäten, Neuerscheinungen oder besonderen Liebhaberstücken sind. Auf über 80 Standmetern präsentieren Händler aus ganz Deutschland ein breites Angebot rund um das Thema Musik – von Vinyl-Schätzen über CDs bis hin zu Sammlerartik

Foto: privat