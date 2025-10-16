News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Siegener Tuning-Treffen sammelt 10.310 Euro für den guten Zweck

16. Oktober 202512
(wS/red Siegen 16.10.2025 Trotz Regen und starker Polizeipräsenz haben Auto-Fans am 21. September 2025 am Globus-Markt in Siegen ein deutliches Zeichen gesetzt – für Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft. Beim beliebten und offiziell genehmigten „Siegener Tuning-Treffen“ kamen insgesamt 10.310 Euro an Spenden zusammen. Organisiert wurde das Treffen vom Team DeepNation rund um Saskia und Pascal Jung sowie Marcel Groß.

Der Erlös wurde zu gleichen Teilen an zwei wohltätige Organisationen weitergegeben. 5.155 Euro gingen an die Tierhilfsorganisation „Einsame Pfoten Zadar“, die sich in Kroatien um notleidende Tiere kümmert.
Saskia und Pascal Jung übergaben den symbolischen Scheck persönlich vor Ort in Zadar. „Wir wollten uns selbst ein Bild machen und sehen, wie dringend dort Hilfe gebraucht wird“, berichteten die beiden. „Man wird schnell daran erinnert, wie wichtig es ist zu helfen – auch, wenn die Not nicht direkt vor der eigenen Haustür liegt.“

v.l.n.r. Saskia Jung, Patricia Raesch (Einsame Pfoten Zadar e.V.) und Pascal Jung in Zadar

Die zweite Hälfte der Spendensumme erhielt der Verein Strahlemännchen e.V., der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt und ihnen sowie ihren Familien unbeschwerte Momente schenkt.

Joanna Junge, (Strahlemännchen e.V) & Marcel Groß bei der Scheckübergabe

„Eine solche Aktion kann zwar keine Gesundheit schenken, aber sie bringt Freude und Hoffnung in schwierige Zeiten“, sagte Eric Junge vom Verein.

Die Veranstalter zeigten sich überwältigt von der Resonanz. „Trotz des Wetters und der Polizeipräsenz sind so viele Menschen gekommen, um Gutes zu tun – das war wirklich bewegend“, so Marcel Groß.

Zum Abschluss bedanken sich Saskia und Pascal Jung sowie Marcel Groß herzlich bei allen Unterstützern und Gästen, die dieses besondere Treffen möglich gemacht und zu dem großartigen Spendenerfolg beigetragen haben..

