Siegerländer „Hübbel-Sofa“ an Waldkapelle in Netphen-Brauersdorf

(wS/ne) Netphen 07.10.2025 | Grund zur Freude hatten die Mitglieder und Freunde des Waldkapellenvereins in Brauersdorf. Mit Hilfe einer großzügigen „Finanzspritze“ aus der Aktion „Wunschengel“ der Sparkasse Siegen aus dem vergangenem Jahr, konnte ein Siegerländer Hübbel-Sofa angeschafft werden. Die Vorsitzende des Walkapellenvereins, Waltraud Werthenbach, war erfreut über die vielen helfenden Hände beim Aufstellen des Wald-Sofas. „Es war toll zu sehen, wie schnell Fundamente gegossen und anschließend das Sofa aufgestellt wurde“, sagte die Vorsitzende. Das Hübbel-Sofa soll nicht nur für die Besucher der Waldkapelle eine Sitzgelegenheit mit einer schönen Aussicht sein, sondern auch den vielen Wanderern und Erhohlungssuchenden an der Obernautalsperre einen Verweilplatz mit einem traumhaften Blick ins Obernautal bieten.



Waldkapellen-Vorsitzende Waltraud Werthenbach (rechts) freute sich über die vielen Hände beim Aufbau des Siegerländer „Hübbel-Sofas an der Waldkapelle in Brauersdorf.

Foto: Waldkapellenverein