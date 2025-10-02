Täter brechen in zwei Lagerhallen ein und erbeuten hochwertige Werkzeuge

(wS/ots) Netphen 02.10.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01. Oktober) ist es im Sohlstättenweg zu zwei Einbrüchen in dortige Lagerhallen gekommen.

Die Täter gelangten bei einer der beiden Hallen durch das gewaltsame Öffnen der Lagertür in die Halle. Aus der Halle selbst entwendeten sie einen sogenannten Kranfunk sowie eine Bandsäge. Die Gerätschaften hatten einen Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Zudem legten die Täter weitere Gegenstände im Bereich des Lagerhofes zum Abtransport bereit, unter anderem ein Starkstromanschlusskabel, mehrere Rüttelflaschen und eine Kabeltrommel. Gegebenenfalls wurden die Täter beim Abtransport gestört und ließen daher einen Teil der Beute zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen erste Hinweise vor, wonach die Tat gegen 03:00 Uhr stattgefunden haben könnte.

Die Ermittler beschäftigt zudem ein weiterer Lagereinbruch im Sohlstättenweg. Dort brachen die Täter bei einer Baufirma einen Container auf und drangen außerdem gewaltsam in eine Lagerhalle ein. Auch hier blieben zum Abtransport deponierte Gegenstände vor Ort. Was genau an diesem Tatort entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um auch die Beute abtransportieren zu können. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.