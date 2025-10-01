Unklarer Vorfall am Klafelder Markt in Geisweid: Mann mit blutender Wunde sorgt für Polizeieinsatz

(wS/red) Siegen 01.10.2025 | Ein rätselhafter Einsatz hat am frühen Mittwochabend in Geisweid für Aufsehen gesorgt. Gegen 18:16 Uhr meldete sich ein 37-jähriger Mann selbst per Notruf bei der Rettungsleitstelle und gab an, verletzt zu sein.

Der Einsatzort lag an der Ecke Marktstraße / Am Klafelder Markt, in der Nähe einer Bushaltestelle. Vor Ort fanden die alarmierten Rettungskräfte den Mann mit einer blutenden Beinverletzung vor. Wie es zu der Wunde kam, ist bislang unklar. Nach Angaben der Einsatzkräfte könnte sie sowohl durch ein Messer als auch durch einen Unfall verursacht worden sein.

Der Verletzte, ein deutscher Staatsbürger, verweigerte gegenüber Polizei und Rettungsdienst jegliche Auskunft zum Hergang. Die Polizei rückte mit sechs Streifenwagen an und leitete umgehend Ermittlungen ein. Beamte befragten Zeuginnen und Zeugen in der Umgebung, darunter auch Personen an der Bushaltestelle. Allerdings konnte bislang niemand konkrete Hinweise zu den Umständen des Vorfalls geben.

Ob es sich um eine Körperverletzung, einen Unfall oder gar um eine Selbstverletzung handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Außerdem prüfen die Ermittler, ob der Mann möglicherweise unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Hinweise auf weitere verdächtige Personen oder Vorkommnisse in der näheren Umgebung fanden die Beamten zunächst nicht.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 37-Jährige mit Blaulicht und Martinshorn in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de