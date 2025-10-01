Wahlausschuss bestätigt amtliches Endergebnis: Tristan Vitt wird neuer Bürgermeister von Siegen

(wS/si) Siegen 01.10.2025 | Der Wahlausschuss der Stadt Siegen hat am Nachmittag das amtliche Endergebnis der Bürgermeister-Stichwahl festgestellt: Demnach hat Tristan Vitt die Stichwahl am vergangenen Sonntag mit sieben Stimmen Vorsprung gewonnen und wird neuer Bürgermeister der Stadt Siegen.

Wahlleiter Wolfgang Cavelius teilte in seiner Beschlussvorlage mit, dass es „keine Änderung in Bezug auf die gültige Stimmenzahl der beiden Bewerber Steffen Mues und Tristan Vitt“ gebe. Auch nach Einsichtnahme und Prüfung der Wahlunterlagen habe sich an den gültigen Stimmenzahlen nichts geändert. Cavelius wörtlich: „Bezüglich der gültigen Stimmenzahlen für die beiden Kandidaten haben sich im Rahmen der Einsichtnahme und Prüfung der Wahlunterlagen keine Änderungen ergeben.“

Gegen den Beschluss des Wahlausschusses kann jeder Wahlberechtigte innerhalb eines Monats Einspruch einlegen. Die Frist beginnt mit der Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachung am Montag, 6. Oktober 2025.

Foto: Tristan Vitt