250.000 Euro für 100 gute Zwecke: Die Krombacher Spendenaktion startet – jetzt Vorschläge einreichen

(wS/kro) Kreuztal-Krombach 01.10.2025 | Gesellschaftliches Engagement ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft selbst und zeigt sich in unzähligen Formen – sei es in der Unterstützung von Vereinen und Initiativen, im Einsatz für Umwelt- und Klimaschutz, in sozialen Hilfsprojekten oder in kulturellen und sportlichen Angeboten, die unser Miteinander bereichern. Um dies zu würdigen, unterstützt die Krombacher Brauerei auch 2026 wieder 100 Organisationen mit insgesamt 250.000 Euro. Vorschläge können ab sofort eingereicht werden.

So funktioniert´s: Bis zum 16. Oktober können Vorschläge über die Website der Krombacher Spendenaktion eingereicht werden (www.krombacher.de/spendenaktion). Dabei sind alle Formen des gesellschaftlichen Engagements willkommen – egal ob lokal oder bundesweit, groß oder klein. Anfang November startet anschließend eine Online-Abstimmung: 50 der 100 Begünstigten werden anhand der Stimmen ermittelt. Die weiteren 50 wählt ein internes Gremium aus, das auf eine vielfältige Förderung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen achtet. So haben auch kleinere Initiativen mit geringerer medialer Reichweite eine faire Chance auf eine Spende.

Die Krombacher Spendenaktion findet seit 2003 jährlich statt und ist ein fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsphilosophie des Unternehmens. In der Vergangenheit konnten so über 1.800 Projekte mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro unterstützt werden. Unterstützt wurden Initiativen, die Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten bieten, Menschen mit Behinderung oder Notleidenden praktische Hilfe leisten, Tier- und Naturschutzprojekte vorantreiben oder kulturelle und sportliche Angebote ermöglichen, die das gesellschaftliche Miteinander stärken. Diese breite Vielfalt zeigt, wie nachhaltig und wirksam gesellschaftliches Engagement durch gezielte Förderung unterstützt werden kann.