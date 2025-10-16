News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Vollsperrung der K27 zwischen Unglinghausen & Herzhausen

16. Oktober 202571
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ne) Netphen 16.10.2025 | Im Zuge des Glasfaserausbaus muss die K 27 „Ferndorfer- & Herzhausener Straße“ zwischen Unglinghausen & Herzhausen erneut voll gesperrt werden.

Der Beginn der Arbeiten ist für den 20.10.2025 geplant und die Dauer wird auf circa vier Wochen angesetzt.

Grund hierfür sind Tiefbauarbeiten, welche aufgrund des felsigen Untergrundes nur mit einer leistungsstärkeren Spülbohrmaschine durchgeführt werden können.

Da die Fahrbahnbreite der K 27 sehr schmal ist, können die Tiefbauarbeiten durch das von der Greenfiber beauftragte Fachunternehmen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Vollsperrung betrifft die gesamte K 27 ab den Ortsausgängen. 

Eine entsprechende Umleitung erfolgt über die Orte Herzhausen, Eckmannshausen & Unglinghausen (L 728 & L 729). Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der entsprechenden ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu folgen und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen.

Die Arbeiten sollen schnellstmöglich durchgeführt werden, um so die Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Sowohl die Straßenverkehrsbehörde als auch das bauausführende Unternehmen bitten um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag E-Scooter-Verbot im Kreuztaler Kauf-Center – Sicherheit geht vor!

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten