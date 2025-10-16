Vollsperrung der K27 zwischen Unglinghausen & Herzhausen

(wS/ne) Netphen 16.10.2025 | Im Zuge des Glasfaserausbaus muss die K 27 „Ferndorfer- & Herzhausener Straße“ zwischen Unglinghausen & Herzhausen erneut voll gesperrt werden.

Der Beginn der Arbeiten ist für den 20.10.2025 geplant und die Dauer wird auf circa vier Wochen angesetzt.

Grund hierfür sind Tiefbauarbeiten, welche aufgrund des felsigen Untergrundes nur mit einer leistungsstärkeren Spülbohrmaschine durchgeführt werden können.

Da die Fahrbahnbreite der K 27 sehr schmal ist, können die Tiefbauarbeiten durch das von der Greenfiber beauftragte Fachunternehmen nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Vollsperrung betrifft die gesamte K 27 ab den Ortsausgängen.

Eine entsprechende Umleitung erfolgt über die Orte Herzhausen, Eckmannshausen & Unglinghausen (L 728 & L 729). Verkehrsteilnehmer werden gebeten, der entsprechenden ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu folgen und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen.

Die Arbeiten sollen schnellstmöglich durchgeführt werden, um so die Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.

Sowohl die Straßenverkehrsbehörde als auch das bauausführende Unternehmen bitten um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.