E-Scooter-Verbot im Kreuztaler Kauf-Center – Sicherheit geht vor!

(wS/red) Kreuztal 16.10.2025 | Im Kreuztaler Kauf-Center gilt ab sofort ein konsequentes Fahrverbot für Zweiräder aller Art. Betroffen sind sowohl Fahrräder und E-Bikes als auch Roller und E-Scooter. Grund für die Maßnahme sind laut Center-Verwaltung mehrere Unfälle und zahlreiche Beschwerden in den vergangenen Monaten.

„Leider kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Besucherinnen und Besucher mit E-Scootern oder anderen Fahrzeugen durch die Ladenpassagen gefahren sind“, erklärt Hausmeister und Sicherheitsverantwortlicher Oliver Brach. Trotz bereits vorhandener Hinweisschilder an den Eingängen habe ein Teil der Kundschaft die Regeln nicht beachtet. „Wir haben deshalb zusätzliche Schilder angebracht. Wer sich weiterhin nicht an das Verbot hält, muss künftig mit einer Anzeige rechnen“, so Brach weiter.

Der Schutz der Besucherinnen und Besucher habe oberste Priorität, betont das Center-Team. Man wolle Unfälle vermeiden und setze auf das Verständnis und die Rücksicht aller Gäste.

„Unser Ziel ist es, dass sich alle im Kauf-Center sicher und wohl fühlen können – das funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten“, so Brach abschließend.

