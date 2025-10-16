Zehn Jahre TonRebellion – Rockiger Jubiläumsabend in Eichen

(wS/red) Kreuztal 16.10.2025 | Der Chor TonRebellion feiert sein zehnjähriges Bestehen – und lädt zu einem ganz besonderen Konzert ein. Am Donnerstag, den 6. November 2025, heißt es ab 19:30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Evangelischen Kirche Eichen (Kreuztal): Bühne frei für zehn Jahre geballte Chorpower! Der Eintritt ist frei.

Gegründet wurde TonRebellion im Jahr 2015 unter der Leitung von Gerrit Schwan. Seitdem hat sich der Chor einen Namen gemacht – vor allem durch seine unkonventionelle Mischung aus Chorgesang und Rockmusik. Ob a cappella oder mit Bandbegleitung: Die Sängerinnen und Sänger haben Spaß an allem, was nicht typisch Chor ist.

Zum Repertoire gehören unter anderem Songs von Aerosmith, Alice Cooper, Deep Purple, Hammerfall, Journey, Metallica, Nickelback, Queen und den Rolling Stones. Damit sorgt TonRebellion regelmäßig für Gänsehaut und gute Laune zugleich – ein Muss für alle, die Rockklassiker lieben und diese einmal auf ganz besondere Weise erleben möchten.

Das Jubiläumskonzert verspricht einen energiegeladenen Abend voller Musik, Leidenschaft und Rückblick auf zehn Jahre „rebellischer“ Chorgeschichte.