17 neue Praxisanleiter am Diakonie Klinikum Siegen erhielten ihre Zertifikate.

16. Oktober 20257
(wS/dia) Siegen 16.10.2025 | Sie steuern Lernprozesse, unterstützen in der Ausbildung, vermitteln praktisches Wissen und haben immer ein offenes Ohr: 17 Mitarbeitende aus dem Diakonie Klinikum mit den Standorten in Siegen und Freudenberg haben ihre Weiterbildung zum Praxisanleiter bestanden. Die Zertifikate wurden nun in Siegen überreicht.

Glückwünsche gab es dabei aus dem Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen sowie der Pflegedirektion des Diakonie Klinikums. „Wir sind stolz auf Sie. Ihr Einfluss wird sich auf die Berufsmotivation vieler Pflegeauszubildenden positiv auswirken“, betonte Pflegedirektor Jörg Engel. Seinen wertschätzenden Worten schlossen sich zudem die Pflegedienstleiter Wadim Linde (Siegen) und Mario Traut (Freudenberg) sowie André Muesse, Leiter der Weiterbildung Praxisanleitung, an. 

Die neuen Praxisanleiter sind Osama Almouti, Sven Bender, Kaltrina Beqiri, Jessica Calia, Caroline de Oliveira, Michael Heinelt, Lisa Henigin-Schäfer, Jennifer Homrich, Tanja Jürgensmeier, Elif Karabina, Tom Marvin Koke, Dana Rehm, Brigitte Reber, Ilknur Kaplan, Alina Schmidt (alle Diakonie Klinikum Siegen), Elisa Marie Quast und Marina Gronemeyer (beide Diakonie Klinikum Freudenberg).   

Zertifikatsübergabe: Das Diakonie Klinikum freut sich über 17 neue Praxisanleiter.

