Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach für den Ernstfall

(wS/hi) Hilchenbach 16.10.2025 | Folgende Abschlussübungen führt die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach in diesem Jahr durch:

Samstag, 25. Oktober, 15:00 Uhr: Einheiten Dahlbruch und Hilchenbach,

Firma Wilhelm Schumacher GmbH

Samstag, 8. November, 13:00 Uhr: Einheit Müsen, Stahlberg-Grundschule

Müsen

Samstag, 8. November, 15:00 Uhr: Einheiten Grund, Helberhausen,

Lützel, Oechelhausen/Ruckersfeld und Vormwald, Hauberg-Arena des TuS Vormwald



Mit den Übungen sind Druckschwankungen im Trinkwasserleitungsnetz in der

jeweiligen Umgebung verbunden.

Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich über die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen

Feuerwehr Hilchenbach informieren möchten, sind zu den öffentlichen Übungen

willkommen.

Foto: Archiv wirSiegen.de