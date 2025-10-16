Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach für den Ernstfall

(wS/hi) Hilchenbach 16.10.2025 | Folgende Abschlussübungen führt die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach in diesem Jahr durch:
Samstag, 25. Oktober, 15:00 Uhr: Einheiten Dahlbruch und Hilchenbach,
Firma Wilhelm Schumacher GmbH
Samstag, 8. November, 13:00 Uhr: Einheit Müsen, Stahlberg-Grundschule
Müsen
Samstag, 8. November, 15:00 Uhr: Einheiten Grund, Helberhausen,
Lützel, Oechelhausen/Ruckersfeld und Vormwald, Hauberg-Arena des TuS Vormwald
Mit den Übungen sind Druckschwankungen im Trinkwasserleitungsnetz in der
jeweiligen Umgebung verbunden.
Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich über die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen
Feuerwehr Hilchenbach informieren möchten, sind zu den öffentlichen Übungen
willkommen.
