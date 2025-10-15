Wildsau Bangersball Vol. 2 – Das Rock-Highlight kehrt zurück nach Netphen!

(wS/ne) Netphen 16.10.2025 | Nach dem riesen Erfolg im letzten Jahr, ist Eure neue Lieblings Rock Veranstaltung zurück – Der Wildsau Bangersball Vol. 2!

Alle Liebhaber von handgemachtem, authenfischem Rock sind diesem Herbst beim Kulturforum

genau richfig!

Begebt Euch mit uns auf eine Zeitreise in die Musikgeschichte! Lasst Euch mitreißen von den Songs

zweier weltberühmter Bands. Legendär, kraftvoll, eindringlich – DAS musikalische Highlight des

Jahres!



Lasst gemeinsam die Wildsau raus!



Ozzyllafion – A Tribute to Ozzy and Black Sabbath

Wer ist nicht mit Songs von Ozzy Osbourne und Black Sabbath groß geworden?



Das 2023 in Siegen gegründete Projekt widmet sich dem Schaffen des Prinzen der Dunkelheit und

wird Euch die besten Songs des Godfather of Metal kredenzen.



Eine passende Hommage an den Meister Ozzy!

Skulls n Roses – A tribute to Guns n Roses

„Nice boys don‘t play Rock n Roll“ – so lautet das Mofto der acht Musiker aus Limburg an der Lahn.

Die Guns n Roses-Tribute-Band Skulls n Roses nimmt ihr Publikum mit auf eine Zeitreise zurück in die

1990er Jahre. Zurück in eine Zeit, als der Rock n Roll noch Eier hafte.

Gekonnt mischen Skulls n Roses Musik und Show. Die Band lässt so manchen Zuschauer vergessen,

dass nicht Axl Rose und Co. auf der Bühne stehen.

Wann? 08.11.2025, 19.00 Uhr

Wo? Dreisbachhalle, Hüftenwiese 6, 57250 Netphen

Tickets? VVK 19,50 € / AK 25 €

Kulturbüro der Stadt Netphen, Neumarkt 7

Buchhandlung Weinaug, Lahnstr. 60

Quitadamo, Siegstr. 93

Tintenpatrone, Poststr. 1, Weidenau

Fotos: Stadt Netphen