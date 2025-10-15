Oldtimer-Freunde treffen sich noch einmal in Kreuztal – bevor der Winterschlaf ruft!

(wS/red) Kreuztal 16.10.2025 | Für den „Winterschlaf“ mit langen Standzeiten ist es noch zu früh – und das ist gut so!

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, erwacht Kreuztals Mitte noch einmal zum Leben, wenn sich die historischen Fahrzeuge auf dem Roten Platz einfinden.

Was für viele nur alte Autos sind, ist für echte Liebhaber rollende Geschichte: liebevoll gepflegtes, vielseitig geformtes Blech vergangener Jahrzehnte, das mit jedem Detail Geschichten erzählt – von kleinen, knatternden Motoren bis hin zu großvolumigen Achtzylindern, deren tiefes Grollen beim Anlassen pure Gänsehaut verursacht.

Auch in diesem Jahr waren die Oldtimer wieder ein echter Publikumsmagnet bei den monatlichen Ausstellungen – das Interesse an diesen Kulturgütern auf Rädern ist ungebrochen. Grund genug, an diesem Sonntag einen Spaziergang in Kreuztals Mitte zu unternehmen und sich von der Faszination vergangener Automobilzeiten anstecken zu lassen.

Die Oldtimerfreunde Kreuztal freuen sich auf viele Aussteller, Besucher und natürlich auf zahlreiche „Schätzchen“ auf Rädern, die zeigen, dass wahre Schönheit nicht vergeht.

Die Zufahrt erfolgt über Ziegeleifeld bzw. die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf/Hilchenbach.

Und für alle, die jetzt schon Lust bekommen haben: Auch 2026 setzen die Oldtimerfreunde ihre beliebten Ausstellungen fort – von April bis Oktober.

Fotos: Harald Heinemann – Oldtimerfreunde Kreuztal







