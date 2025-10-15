Erleben. Staunen. Genießen – die Siegerlandhalle lädt ein! Die aktuelle Programmvorschau bis 2026

(wS/si) Siegen 16.10.2025 | Von mitreißender Comedy über glanzvolle Musicals, atemberaubendes Ballett und spannende Lesungen bis hin zu begeisternden Konzerten – die Siegerlandhalle lädt ein!

Auch kleine Gäste kommen bei fantasievollen Kinderveranstaltungen auf ihre Kosten und abwechslungsreiche Messen und Märkte runden das Programm ab.

Hier wird jede Veranstaltung zum Erlebnis: Große Gefühle, Gänsehaut-Momente und unvergessliche Abende für 100 – 2.500 Besuchende (bei bestuhlten Veranstaltungen).

Unsere Top-Tipps mit der Empfehlung, schon frühzeitig an Weihnachten zu denken:

Heavysaurus – die Pommesgabel-Reload-Tour 2025 legt am 28.12.2025 nach! Dino-Metal für die ganze Familie, da wird für Groß und Klein richtig eingeheizt. Und das ab 15 Uhr.

STAHLZEIT – die 20-Jahre-Jubiläumstour geht in die Verlängerung. Nirgendwo anders lässt sich der Spirit von RAMSTEIN so hautnah erleben wie bei STAHLZEIT. Am Samstag, 10. Januar 2026, 20 Uhr.

Der Besuch der Hochzeits- und Eventmesse am 17.+18. Januar 2026 wird schon zum Event an sich. Ganz neu gibt es jetzt schon das Love- & Friends-Ticket für 5 Personen zum vergünstigten Preis. Neben den neuesten Infos und Angeboten zu Hochzeit & Event 2026 wird es von über 70 Ausstellern eine exclusive Aktion mit Herz geben.

Und für das Wiedersehen mit Ina Müller & Band am 10. Oktober sollte man sich für die Tickets auch sputen. Ein unverwechselbarer Mix aus Musik und Humor.

2025:

15.10. Storytelling Piano

16.10. Bülent Ceylan – Yallah hopp!

26.10. Platten & CD/Filmbörse (Bismarckhalle)

02.11. Siegener Blasorchester

16.11. Pettersson & Findus (Bismarckhalle)

17.11. Gregorian – Jubiläumstournee

18.11. Daniel Luis – Hyperaktiv

22.11. Suzi Quatro – World Tour

23.11. The dark Tenor – Rock meets Klassik

26.11. Alexander Stevens & Constantin Schreiber: Angeklagt – Schuldig oder nicht?

29.11. ADONIA – Musical Mose

29.11. Vintage Kilo Sale (Bismarckhalle)

04.12. Anna Loos und Jan Josef Liefers, Lesung

09.12. Arnd Zeigler – Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs LIVE

16.12. Ballett Nussknacker

18.12. Herr Schröder – Der Rest ist Hausaufgabe

19.12. Die Höhner Weihnacht

28.12. Heavysaurus – Pommesgabel Reload Tour 2025

2026:

07.01. Osan Yaran

08.01. Özcan Cosar

09.01. Best of Musicals

10.01. Stahlzeit

17./18.01. Hochzeits- und Eventmesse

25.01. Conni – das Musical

31.01. Dieter Nuhr

15.02. Bastian Bielendorfer

19.02. SIXX-PAXX Temptations 2025/26

03.03. Bibi & Tina

04.03. Prof. Dr. Michael Tsokos

13.03. Reinhold Messner – Weltberge

20.03. Alte Bekannte

28.03. Torsten Sträter

29.03. Chris Tall

29.05. Biyon Kattilathu – Eine Reise zum Glück

11.06. Lisa Eckhart – Ich war mal wer

08.07. Sascha Grammel

10.10. Ina Müller und Band – Die 6.0 Tour

und vieles mehr!

Weitere Infos:

Ticketshop der Siegerlandhalle, Tel. 0271/2330727

Bis 23.12.2025 noch erweiterte Öffnungszeiten von Mo–Fr 12.30–18 Uhr.

www.siegerlandhalle.de