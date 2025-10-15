News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Erleben. Staunen. Genießen – die Siegerlandhalle lädt ein! Die aktuelle Programmvorschau bis 2026

16. Oktober 202513
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/si) Siegen 16.10.2025 | Von mitreißender Comedy über glanzvolle Musicals, atemberaubendes Ballett und spannende Lesungen bis hin zu begeisternden Konzerten – die Siegerlandhalle lädt ein!
Auch kleine Gäste kommen bei fantasievollen Kinderveranstaltungen auf ihre Kosten und abwechslungsreiche Messen und Märkte runden das Programm ab.
Hier wird jede Veranstaltung zum Erlebnis: Große Gefühle, Gänsehaut-Momente und unvergessliche Abende für 100 – 2.500 Besuchende (bei bestuhlten Veranstaltungen).
Unsere Top-Tipps mit der Empfehlung, schon frühzeitig an Weihnachten zu denken:

Heavysaurus – die Pommesgabel-Reload-Tour 2025 legt am 28.12.2025 nach! Dino-Metal für die ganze Familie, da wird für Groß und Klein richtig eingeheizt. Und das ab 15 Uhr.

STAHLZEIT – die 20-Jahre-Jubiläumstour geht in die Verlängerung. Nirgendwo anders lässt sich der Spirit von RAMSTEIN so hautnah erleben wie bei STAHLZEIT. Am Samstag, 10. Januar 2026, 20 Uhr.

Der Besuch der Hochzeits- und Eventmesse am 17.+18. Januar 2026 wird schon zum Event an sich. Ganz neu gibt es jetzt schon das Love- & Friends-Ticket für 5 Personen zum vergünstigten Preis. Neben den neuesten Infos und Angeboten zu Hochzeit & Event 2026 wird es von über 70 Ausstellern eine exclusive Aktion mit Herz geben.

Und für das Wiedersehen mit Ina Müller & Band am 10. Oktober sollte man sich für die Tickets auch sputen. Ein unverwechselbarer Mix aus Musik und Humor.

2025:

15.10. Storytelling Piano
16.10. Bülent Ceylan – Yallah hopp!
26.10. Platten & CD/Filmbörse (Bismarckhalle)
02.11. Siegener Blasorchester
16.11. Pettersson & Findus (Bismarckhalle)
17.11. Gregorian – Jubiläumstournee
18.11. Daniel Luis – Hyperaktiv
22.11. Suzi Quatro – World Tour
23.11. The dark Tenor – Rock meets Klassik
26.11. Alexander Stevens & Constantin Schreiber: Angeklagt – Schuldig oder nicht?
29.11. ADONIA – Musical Mose
29.11. Vintage Kilo Sale (Bismarckhalle)
04.12. Anna Loos und Jan Josef Liefers, Lesung
09.12. Arnd Zeigler – Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs LIVE
16.12. Ballett Nussknacker
18.12. Herr Schröder – Der Rest ist Hausaufgabe
19.12. Die Höhner Weihnacht
28.12. Heavysaurus – Pommesgabel Reload Tour 2025

2026:

07.01. Osan Yaran
08.01. Özcan Cosar
09.01. Best of Musicals
10.01. Stahlzeit
17./18.01. Hochzeits- und Eventmesse
25.01. Conni – das Musical
31.01. Dieter Nuhr
15.02. Bastian Bielendorfer
19.02. SIXX-PAXX Temptations 2025/26
03.03. Bibi & Tina
04.03. Prof. Dr. Michael Tsokos
13.03. Reinhold Messner – Weltberge
20.03. Alte Bekannte
28.03. Torsten Sträter
29.03. Chris Tall
29.05. Biyon Kattilathu – Eine Reise zum Glück
11.06. Lisa Eckhart – Ich war mal wer
08.07. Sascha Grammel
10.10. Ina Müller und Band – Die 6.0 Tour

und vieles mehr!

Weitere Infos:
Ticketshop der Siegerlandhalle, Tel. 0271/2330727
Bis 23.12.2025 noch erweiterte Öffnungszeiten von Mo–Fr 12.30–18 Uhr.
www.siegerlandhalle.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Hilchenbacher Mondscheinmarkt und Markt der schönen Dinge

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten