Hilchenbacher Mondscheinmarkt und Markt der schönen Dinge

(wS/red) Hilchenbach 16.10.2025 | Am Freitag, 25. Oktober, verwandelt sich die Hilchenbacher Stadtmitte wieder in ein farbenfrohes Lichtermeer: Der beliebte Mondscheinmarkt lädt von 17:00 bis 23:00 Uhr zu einem stimmungsvollen Abendbummel ein. Zwischen bunt beleuchteten Fachwerkfassaden erwartet die Besucherinnen und Besucher ein herbstlicher und kulinarischer Markt im Mondschein.

Zahlreiche Händler bieten Schmuck, Handarbeiten, Holzkunst, Kerzen, Keramik, Delikatessen sowie herbstliche Dekoration an. Auch gastronomische Stände – viele davon von örtlichen Vereinen und Einrichtungen – sorgen mit Glühwein, Wein, belgischem Bier, Burgern, Reibekuchen, Langosch, Churros, Falafel und vielem mehr für das leibliche Wohl.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Licht und Feuer rundet den Abend ab: Die DUO-Feuershow vor dem Stadtbrunnen, ein Lichterspiel mit Riesenseifenblasen und sphärischen Klängen auf der Gerichtswiese sowie die Gebrüder Beume mit ihrem historischen Stand vor der Wilhelmsburg sorgen für eine besondere Atmosphäre. Feuertonnen auf dem Marktgelände laden zum Aufwärmen und Verweilen ein. Der Lichtläufer „Micha“ und die Nachtwächterführungen mit Michael Thon bieten zusätzliche Unterhaltung.

Auch die Wilhelmsburg öffnet bis in die Abendstunden ihre Türen. Im Trauzimmer präsentieren Händler Selbstgenähtes, Papierarbeiten, Seifen und Kunsthandwerk. Aus Brandschutzgründen bleibt das Obergeschoss geschlossen.

Einige Geschäfte rund um den Marktplatz beteiligen sich von 18:00 bis 22:00 Uhr am Moonlightshopping.

Für Kinder ab fünf Jahren findet von 14:00 bis 19:00 Uhr am Hintereingang des Rathauses das beliebte Kürbisschnitzen statt. Mitgebrachte oder vor Ort geschnitzte Kürbisse sorgen am Abend auf dem Markt für eine stimmungsvolle Kulisse. Eine Anmeldung ist bis zum Veranstaltungstag unter Tel. 02733/288-133 oder per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de